„Stadt soll schauen, wo sie bleibt“: Bauträger verärgert über Beschwerde aus der Museumstraße

Große Aufregung herrscht dieser Tage in Innsbruck. Grund dafür ist das „Loch“, das seit Jänner in der Museumstraße 1 klafft. Am Montag wurde dem Bauvorhaben aufgrund einer Beschwerde die Bewilligung entzogen, am Mittwoch ertönen wieder die schweren Geräte der Arbeiter. Was ist nun mit dem Mega-Projekt und wie kam es überhaupt zu den Ungereimtheiten?