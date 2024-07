Tiroler Buam „roasen“ wieder für den guten Zweck: 6000 Kilometer über Schlaglöcher ins Baltikum

Die Unterländler Martin Reiter und Jakob Scheidnagl starten am Donnerstag wieder in die Schlaglochrallye. Sie hoffen auf zahlreiche SponsorInnen, um Familien in finanzieller Not helfen zu können.

Reith i. A., Brixlegg – Sie starten wieder los. Am Donnerstag um 5 Uhr früh treten die „Tiroler Buam“ Martin Reiter und Jakob Scheidnadl zur Schlaglochrallye für den guten Zweck an. 6000 Kilometer auf mehr oder weniger fahrtauglichen Straßen durchs Baltikum warten auf die Unterländler. Es ist ihre sechste Teilnahme an der karitativen Tournee. So führten die Routen bereits von Bayern bis St. Tropez, auf einem Tandem ging es im Vorjahr quer durch Tirol. Dank SponsorInnen und UnterstützerInnen konnten sie so seit 2019 bereits 50.000 Euro für Mitmenschen sammeln, die unverschuldet in Not geraten sind.

„Wir sehen uns nur als Katalysatoren, denn das Geld kommt von vielen Klein- und Großspendern sowie Sponsoren. Und was uns freut – es werden immer mehr", sagt Jakob Scheidnagl. 9000 Euro sind bereits zum Start zusammen gekommen.

Alte „Schüssel“ auf Vordermann gebracht

Für die Tour ins Baltikum haben sich heuer 175 Teams aus Europa angemeldet. Die Tiroler Buam sind die einzigen Starter aus Westösterreich. „Schon bis zum Start in Polen sind es knapp 1.800 Kilometer, dann geht es etwa 3.000 km durch Polen, Lettland, Estland und Litauen, wobei Tagesetappen und -aufgaben zu bewältigen sind. Achtzig Prozent auf Schotterpisten“, schildert Reiter.

JungmeachanikerInnen vom Autohaus Strasser machten in einem Lehrlingsprojekt das Auto rallyetauglich. © Reiter

Die Regeln für die Teilnahme haben es übrigens in sich: Das Fahrzeug muss mindestens zwanzig Jahre alt sein oder über 500.000 km am Buckel haben. Das Rallyeauto der Tiroler Buam ist eine Spende aus dem Autohaus Strasser, Baujahr 2002, und wurde im Rahmen eines Lehrlingsprojekts von JungmechanikerInnen auf Vordermann gebracht.

Ein Stück Tirol reist heuer mit

Auf ihrer Reise suchen die Buam auch immer wieder Bezüge zu Tirol. Reiter kann als begnadeter Volkskundler einiges von den Touren berichten: „Aus Plauen stammt der Dichter der Tiroler Landeshymne, in Potsdam gibt es einen Tyroler Graben, in Berlin ist Franz von Lipperheide begraben, der den Matzenpark anlegte und das Schloss Neumatzen erbaute, überdies gibt es in Berlin ein eigenes Tiroler Viertel mit Tiroler Straßennamen, einem Andreas-Hofer-Platz und einen Brennerberg.“

Hans Guggenberger (Mitte) vom Museumsfriedhof in Kramsach gab Reiter (l.) und Scheidnagl ein Kreuz mit dem seligen Engelbert Kolland, der am 20.10. in Rom heilig gesprochen wird, mit. Es soll am Berg der Kreuze in Litauen aufgestellt werden. © Reiter

Wie viel Tirol sie wohl in Polen und Litauen entdecken? In Stettin konzertierten vor fast 200 Jahren die Geschwister Hauser aus Schlitters, in Riga traten 1852 die Geschwister Meister und 1879 die Rainer Sänger im Schwarzhäuptersaal auf. Dorthin bringt Reiter Bilder der Sänger und den Original-Zeitungsbericht von damals. Am Berg der Kreuze in Litauen wollen sie ein Kreuz aus dem Museumsfriedhof Kramsach aufstellen, das dem bald heiliggesprochenen Engelbert Kolland aus dem Zillertal gewidmet ist. Und: Für die Suppenküche in Kelme haben sie Lebensmitteln im Gepäck, für ein Kinderheim in Klaipeda Spielsachen.