Niederlage für Toni Polster im Tor-Rechtsstreit gegen ÖFB

Im Kern der Sache geht es darum, ob drei – als inoffiziell bezeichnete – Spiele in den 1980er-Jahren einen offiziellen Charakter hatten oder nicht. Der Rekordtorschütze im rot-weiß-roten Teamdress klagte deren Anerkennung ein, zumal er bei den Begegnungen drei Tore erzielt hatte. Polsters Klage bezog sich konkret auf die Partien Liechtenstein – Österreich (0:6 am 7. Juni 1984 in Vaduz, ein Polster-Tor), Tunesien – Österreich (1:3 am 7. Februar 1987 in Tunis, zwei Polster-Tore) und Marokko – Österreich (3:1 am 2. Februar 1988, kein Polster-Tor). Diese werden seitens des ÖFB dem einstigen Stürmer momentan in der offiziellen Statistik nicht angerechnet. Nach derzeitigem Stand hält der Trainer des Regionalligisten Wiener Viktoria bei 95 Länderspielen und bisher unerreichten 44 Toren.