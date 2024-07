Alko-Lenker in Söll von Polizei gestoppt: Einfach mit Zweitschlüssel weitergefahren

Söll – Die Anweisungen der Polizei wollte sich ein 62-Jähriger am Mittwoch in Söll so gar nicht gefallen lassen. Der deutsche Autofahrer wurde gegen 12.10 Uhr von der Polizei auf der Loferer Straße wegen der auffälligen Fahrweise aufgehalten. Bei der Kontrolle hätte sich der Lenker dann zunehmen aggressiv gegenüber den PolizistInnen verhalten.