Auto fuhr beim Ausparken in Walchsee gegen Fußgängerin: Polizei sucht Zeugen

Walchsee – Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Walchsee. Ein 45-jähriger fuhr auf einem Parkplatz rückwarts und stieß dabei gegen eine Fußgängerin. „Die Frau fiel zu Boden, stand sofort wieder auf und verließ mit ihrem Fahrrad die Unfallstelle in Richtung Ortsgebiet Walchsee“, berichtet die Polizei.