Heftige Gewitter am Mittwoch in Tirol und Vorarlberg hatten Murenabgänge auf der Tannheimer Straße und der Arlbergstraße zur Folge. Auch die Hahntennjochstraße wurde in der Nacht gesperrt. Die Tannheimer Straße musste nur kurzzeitig gesperrt werden, die Arlbergstraße geht Donnerstagmittag wieder auf.