Hinterrad brach aus: 67-jähriger Motorradfahrer stürzte in Imst

Imst - In Imst stürzte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Motorradfahrer und verletzte sich. Passiert war der Unfall als der 67-jährige Schweizer von der Gemeindestraße „Am Weinberg“ kommend Richtung B 171 abbog. Dabei brach plötzlich das Hinterrad des Motorrades aus, sodass der Lenker die Kontrolle verlor und stürzte. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Am 31.07.2024, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet Imst von der Gemeindestraße „Am Weinberg“ kommend in Richtung Bundesstraße 171. Im Zuge des Einbiegemanövers in die B 171 brach plötzlich das Hinterrad des Motorrades aus, sodass der Lenker die Kontrolle verlor und zu Sturz kam. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.