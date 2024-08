„Die machen keinen Ärger“ - Das Rock-Festival Wacken läuft ruhig an

Für eines der größten Metal-Festivals der Welt reisen jedes Jahr tausende Menschen aus aller Welt nach Wacken im deutschen Schleswig-Holstein. Die Fans mit düsterem Musikgeschmack gelten in der Nachbarschaft und bei den Behörden in der Regel als harmlos.

Wacken - Das Wasser kommt in Wacken in diesem Sommer aus dem Tank-Anhänger. Ein Traktor befeuchtet damit einen der Wege auf dem Heavy-Metal-Festival (W:O:A) in Schleswig-Holstein. Nach Schlamm-Problemen im Vorjahr freut sich die Metal-Szene über 26 Grad und Sonnenschein. "Sonne ist schon besser, dass man nicht im Schlamm stecken bleibt", sagt Bodil. Die 24-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe. Sie sei jedoch vorbereitet.