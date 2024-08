Die große Chance im Schwimmen: Heimvorteil im Tivoli-Bad

Österreichs Schwimmer ermitteln von Donnerstag bis zum Sonntag in Innsbruck ihre Staatsmeister. Dabei fehlen die Olympia-Starter, was nicht nur den 51 Tiroler Starterinnen und Startern aus sechs Vereinen Möglichkeiten für noch mehr Medaillen eröffnet. Darunter auch die Geschwister Lena und Leon Opatril.

Innsbruck – Tivoli-Freibad statt La Defense Arena – während Österreichs Olympia-Schwimmer in Paris um Finaleinzüge rittern, ermitteln alle anderen ab Donnerstag (jeweils ab 9 Uhr, Finali ab 17 Uhr) bis zum Sonntag in Innsbruck ihre Staatsmeister. Für die Tiroler ein Vorteil, wie Leon Opatril, zuletzt erstmals Langbahn-EM-Starter, weiß: „Ich freue mich schon riesig. Man kennt den Start, die Wenden und viele Freunde werden Zuschauen kommen. Das motiviert mich noch mehr.“

Schwester Lena Opatril (25), schon mehrfach EM- und auch WM-erprobt, hat die Anzahl ihrer Titel weniger im Blick. „Sechs, sieben oder acht vielleicht“, überlegt die Oberpferferin, „aber meinen ersten weiß ich noch ganz genau.“ So wie auch die erste ÖM, 2012 damals in Innsbruck und zuletzt ebenso 2019 in Erinnerung bleibt. „Es ist immer besonderes daheim zu starten. Da, wo man sozusagen schwimmen gelernt hat.“ Dieses Mal ist es auch ein Trost: Nur knapp hatte sie mit der 4x200-m-Kraul-Staffel das Olympia-Limit für die Spiele jetzt verpasst.