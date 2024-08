Hunderte tote Tiere: Mysteriöses Vogelsterben in bayerischer Gemeinde

In Pocking im Landkreis Passau wurden mehrere hundert tote Wildvögel entdeckt. Die Behörden sind alarmiert.

Pocking – Mehrere hundert tote Wildvögel sind auf einer Fläche in Pocking in Bayern entdeckt worden. Wie das Landratsamt Passau mitteilte, waren die Kadaver bereits vergangene Woche gefunden und vom Veterinäramt eingesammelt worden. Einige davon wurden zur Untersuchung in das Labor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.