Krebspatient ist wohlauf: „In Innsbruck haben sie mir mein Leben gerettet“

Es ist unglaublich. Noch am Mittwoch lag ein Krebspatient vor unseren Augen auf dem OP-Tisch von Reto Bale in der Innsbrucker Uniklinik für Radiologie. Dem 42-Jährigen wurde bei dem Eingriff die letzte Lebermetastase mit Hitze und drei Nadeln verödet. Schon einen Tag später saß der Deutsche im Zug Richtung Berlin. Am Freitag gab er der TT ein telefonisches Interview.