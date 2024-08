Unbekannter auf Diebestour in Kirchdorf: Mehrere Tausend Euro Schaden

Kirchdorf i. T. – Mehrere Diebstähle und Einbrüche beging ein bisher Unbekannter über eine Woche hinweg in Kirchdorf. Zwischen dem Abend des 23. Juli und dem 31. Juli in der Früh durchsuchte der Täter Carports und Fahrradunterstände bei Wohnanlagen. Auch in Carports und zum Teil abgesperrten Abstellräumen in abgelegenen Siedlungen soll der Gesuchte „sein Glück“ versucht haben.