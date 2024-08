Kino im Zeughaus, Jahrmarkt in Kitzbühel und „Schürzenjäger-Zeit“ in Finkenberg: Das ist los in Tirol

Das kommende Wochenende hat einiges an Festen zu bieten: Von den Stadtfesten in Schwaz und Rattenberg bis hin zum Jahrmarkt in Kitzbühel. Am Samstag lockt das Schürzenjäger-Open-Air wieder tausende Fans nach Finkenberg und bereits am Donnerstag geht die Freiluft-Kino-Saison im Zeughaus in die 30. Runde. Viele Events also – wir liefern den kompakten Überblick.