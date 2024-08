Das KRAPOLDI Festival verzaubert Innsbruck acht Tage lang

n 8 Tagen sogen die über 100 Shows und Aufführungen in der Innsbrucker Innenstadt und im Rapoldipark für Staunen, leuchtende Augen und begeistertes Klatschen. Ob akrobatischen Höchstleistungen, komödiantische Clowns, die die Zuschauer:innen oftmals auch ohne viel Sprache zum Lachen bringen oder die Magie des Straßentheaters – das KRAPOLDI Festival hat für jeden etwas zu bieten. Eine bedeutende Neuerung in diesem Jahr: Ein zweites großes Zelt, das noch mehr Platz für hochkarätige Künstler:innen und das begeisterte Publikum bereit hält.

Den Auftakt feiert das Festival am 23. und 24. August, wenn sich die Innsbrucker Innenstadt in eine große Zirkusmanege verwandelt. Hochkarätige Artist:innen verzaubern mit spektakulärer Akrobatik, viel Witz und Charme die Maria-Theresien-Straße und den Marktplatz und bescheren den Besucher:innen bereits vor dem Start im Park das besondere KRAPOLDI-Flair.

Mit der großen und bunten Zirkusparade am Dienstag, 27. August, übersiedelt das KRAPOLDI Festival dann von der Innenstadt in seine „Heimat“, den Rapoldipark. Dort liegt an diesen Tagen ein ganz besonderer Zauber in der Luft, der die Besucher:innen in seinen Bann zieht. Bunte Lichterketten, ein wundersames Wassercafé und Clowns, die dort servieren, verwandeln den Park in eine magische Oase.