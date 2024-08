Trio bei Alkohol-Diebstahl erwischt: Ladendetektiv in Kufstein niedergestoßen

Ein Mann, eine Frau und ein Jugendlicher konnten nach dem Diebstahl in einem Kufsteiner Supermarkt unerkannt flüchten.

Kufstein – Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch in einem Kufsteiner Supermarkt einen Mann, eine Frau und einen Jugendlichen dabei beobachtet, wie die drei größere Mengen alkoholischer Getränke stahlen. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Als er den Mann und die Frau am Parkplatz auf den Diebstahl ansprach, flüchtete Ersterer. Die Frau folgte dem Detektiv ins Geschäft.