Ein Klo als Prämie! Kurioser Preis für Olympia-Medaille

Paris ‒ Originelle und ungewöhnliche Prämieren für Olympia-Medaillen gibt es in Hülle und Fülle, die von Michaela Polleres fällt aber definitiv in diese Kategorie. Nach dem Gewinn der Bronze-Medaille, Österreichs erstem Edelmetall in Paris, erhielt die Judoka von Sponsor Geberit einen Klo-Gutschein überreicht, der zu den 14.000 Euro in Form von Philharmoniker-Münzen dazu kommt. Auch da staunte Polleres im Austria House nicht schlecht. (tt.com)