Mils bei Hall – Ein 67-Jähriger ist am Freitag bei Arbeiten am Dachfenster einer Wohnung in Mils von einer Leiter gestürzt. Die Leiter kippte aus noch unbekannter Ursache um, der Mann stürzte aus etwa 1,80 Metern Höhe zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Ein anderer Arbeiter setzte einen Notruf ab. Die Rettung brachte den 67-Jährigen in die Klinik. (TT.com)