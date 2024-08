Frau (29) in Wien getötet: Heuer bisher 14 Femizide in Österreich

Ein entfernter Angehöriger alarmierte die Polizei. Die Zahl der Femizide in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Eine junge Frau ist am Donnerstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Ein entfernter Angehöriger hatte die Polizei alarmiert. Als Beamte die versperrte Wohnung der Tür aufbrachen, stießen sie auf die Leiche der Frau. Sie wies Verletzungen im Brust- und Halsbereich auf. Bei der Toten handelt es sich um eine gebürtige Afghanin.