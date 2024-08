Radfahrer wollte in Roppen Transporter ausweichen: Schwer verletzt

Roppen – Ein 50-jähriger Radfahrer ist Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Roppen schwer verletzt worden. Der Einheimische war laut Polizei an einem auf einer einspurigen Fahrbahn abgestellten Kleintransporter vorbeigefahren, als die Beifahrertür des Wagens geöffnet wurde. Der Radfahrer bremste und versuchte auszuweichen, kam dabei aber zu Sturz. Der 50-Jährige begab sich schließlich selbstständig in die Innsbrucker Klinik. (TT.com)