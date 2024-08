Wolkenbruch und Windböen: Sturm deckte Hausdach in Osttirol ab

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter zog Donnerstagnachmittag über Matrei in Osttirol. Dadurch wurde im Ortsteil Seblas ein Gebäude beschädigt.

Matrei in Osttirol – Plötzlich wurde es finster über Matrei in Osttirol. Gegen 16.30 Uhr zog am Donnerstag ein kurzes, aber heftiges Unwetter über den Ort. Es kam zu einem Wolkenbruch, der von starken Windböen begleitet wurde.