Lkw übersah Moped beim Rückwärtsfahren in Reutte: 47-Jähriger verletzt

Reutte – Glimpflich ging ein Unfall in Reutte am Donnerstag aus. Ein Lkw hatte beim Rückwärtsfahren ein Moped übersehen.

Ein Rumäne fuhr gegen 8 Uhr mit dem Lkw vom Gewerbegebiet Großfeldstraße in Reutte in Richtung Fernpass. An der Kreuzung zur Mühler Straße hielt der 46-Jährige verkehrsbedingt an. Als ein weiterer Lkw in die Kreuzung einfahren wollte, fuhr der Rumäne mit seinem Sattelfahrzeug zurück, um dem anderen die Einfahrt leichter zu ermöglichen. Das Moped hinter sich dürfte er dabei nicht gesehen haben. Der 47-jährige Mopedfahrer versuchte, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen und fuhr ebenfalls zurück, dabei kippte er um.