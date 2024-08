Baerbock: Gefangenen-Austausch war „hochsensibles Dilemma"

Dieser kam am Donnerstag im Zuge des Gefangenenaustausches frei. Das Berliner Kammergericht hatte den Mann 2021 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Laut Urteil hat der Russe am 23. August 2019 in Berlin im Auftrag staatlicher russischer Stellen einen Georgier tschetschenischer Abstammung heimtückisch erschossen, der in Deutschland Schutz gesucht hatte.