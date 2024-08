Handy am Steuer: Tiroler und Wiener gehen öfter Risiken ein

Wien – 14 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer telefonieren nach eigenen Angaben am Steuer ohne Freisprecheinrichtung und schreiben Nachrichten wie Mails oder WhatsApp. Noch mehr sind es in Wien, wo das jeder sechste Lenker zugibt, am meisten aber in Tirol mit jedem fünften. Das ist das Ergebnis einer IFES-Umfrage im Auftrag der Asfinag. Im Vorjahr gab es 569 Unfälle, 119 Verletzte und zwölf Tote durch Ablenkung, warnte die Autobahngesellschaft am Freitag in einer Aussendung.