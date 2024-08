Gewinn in englischer Lotterie vorgegaukelt: Tiroler bezahlte an Betrüger

Innsbruck – Ein bislang Unbekannter bot Ende Juni einem 37-jährigen Tiroler über eine Social-Media-Plattform an, für ihn ein Los in einer englischen Lotterie zu kaufen. Am nächsten Tag spiegelte der Mann vor, dass der Tiroler nun einen Pkw und Geld gewonnen habe. Um das Fahrzeug zu erhalten, müsse er jedoch Transport, Nova und andere Kosten bezahlen.