Als „Swifties“ verkleidet: „Letzte Generation“ legt sich mit Taylor Swift an

Warschau – Vor einem Taylor-Swift-Konzert in Warschau haben Klimaaktivistinnen am Freitag den VIP-Eingang blockiert. Sie warfen der US-Popsängerin vor, Umweltthemen zu ignorieren, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP in der polnischen Hauptstadt beobachtete. Fünf Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ blockierten demnach Autos, die aus ihrer Sicht zum Umfeld der Sängerin gehörten, bei ihrer Ankunft am Nationalstadion.