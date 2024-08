Instagram in der Türkei gesperrt: „Muss sich an Regeln halten“

Istanbul/Menlo Park – Die Plattform Instagram ist in der Türkei gesperrt worden. Das Soziale Netzwerk sei per Entscheidung vom 2. August blockiert worden, schrieb die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf die türkische Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie. Gründe und voraussichtliche Dauer der Sperre waren zunächst nicht bekannt. Zuvor gab es aber Kritik von offizieller Seite an der Blockade von Beileidsbekundungen für den getöteten Hamas-Führer Ismail Haniyeh.