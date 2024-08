Erst gestern traf der Innsbrucker Kletterer Jakob Schubert in Paris ein, wo am Montag (Halbfinale) die Basis für die nächste Olympia-Medaille gelegt werden soll (Finale am Freitag). Nach Bronze 2021 in Tokio will es der 33-Jährige noch einmal wissen, er selbst zählt sich zu einem großen Kreis von Favoriten.