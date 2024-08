Pferde gingen durch: Mehrere Verletzte bei Kutschen-Unfall in Seefeld

Seefeld – Ein Pferdekutschen-Ausflug in Seefeld endete am Freitag für den Kutscher und zwei Fahrgäste im Krankenhaus. Gegen 11 Uhr befand sich die Kutsche samt der Ausflugsgesellschaft am Forstweg beim Gschwandtweg. Der 76-jährige Kutscher stand neben dem Gespann, die vier Fahrgäste aus Österreich saßen bereits auf der Kutsche.