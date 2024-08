In der Nacht stundenlang im Zahmen Kaiser herumgeirrt: Wanderer mit Heli gerettet

Ebbs – Gegen 6.20 Uhr setzte am Freitag ein Bergwanderer im Gemeindegebiet von Ebbs einen Notruf ab. Der 52-jährige Slowene hatte am Donnerstag gegen 19 Uhr eine Tour von der Aschinger Alm auf den Grinnerkopf im Zahmen Kaiser begonnen. Als er gegen 21.30 Uhr den Gipfel erreicht hatte, wollte er über dieselbe Route absteigen, verlor jedoch in der Dunkelheit die Orientierung und kam schließlich in unwegsamem Gelände nicht mehr weiter.