Raftingunfall im Lechtal: Siebenjähriger Bub nach Reanimation in kritischem Zustand

Elbigenalp – Ein schwerer Raftingunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Lech bei Elbigenalp. Dabei verlor ein siebenjähriger Bub das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Auch am Samstag befand sich der Siebenjährige noch auf der Intensivstation. „Er ist aktuell leider noch in einem kritischen Zustand“, teilten die Tirol Kliniken am Vormittag auf Nachfrage der TT mit.