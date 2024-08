Schwerer Raftingunfall im Lechtal: Siebenjähriger weiterhin in kritischem Zustand

Mehrere Minuten war ein Siebenjähriger unter einem Raftingboot im Lech eingeklemmt. Das Kind wird seit Freitag in der Klinik behandelt. Auch am Sonntag befand sich der Bub noch in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Elbigenalp – Ein schwerer Raftingunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Lech bei Elbigenalp. Dabei verlor ein siebenjähriger Bub das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Auch am Sonntag befand sich der Siebenjährige noch auf der Intensivstation. „Er ist aktuell leider noch in einem kritischen Zustand“, teilte eine Sprecherin der Tirol Kliniken am Sonntag mit. Der Zustand des Buben hätte sich noch nicht zum Positiven verändert.

Blieb an Brückenpfeiler hängen

Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 14.30 Uhr. In Bach startete die Raftingtour auf dem Lech. Im Boot befanden sich der Guide und sechs Gäste. Als es die Nikolausbrücke passierte, blieb es an einem Brückenpfeiler hängen und kippte um. Sechs Personen konnten sich selbst ans Ufer retten. Der Bub blieb aber unter dem Boot. Erst nach mehreren Minuten konnte der Guide das Kind bergen und ans Ufer bringen.

„Solche Unfälle können leider passieren“, sagte Konrad Kirchebner, Pressesprecher der Wasserrettung Tirol. Tagtäglich seien auf den Flüssen hierzulande Raftingboote unterwegs, die Guides seien hervorragend ausgebildet. Auch deshalb müsse die Wasserrettung nicht oft zu Raftingunfällen ausrücken. „Die Guides reagieren super und können die Bergungen und die Erste Hilfe in den meisten Fällen selbst durchführen.“

Der Pegelstand des Lechs sei absolut im grünen Bereich für eine solche Fahrt gewesen. „Dass ein Boot flippt, kann immer passieren. Das tragische in dem Fall ist, dass ein Kind darunter geblieben ist“, sagt Konrad Kirchebner.