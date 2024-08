Eigenes Stadion und Volksfest - Adele-Auftakt in München

Als alle schon ungeduldig Ausschau nach der britischen Pop-Queen halten, öffnet der Himmel doch noch seine Schleusen: Ein Platzregen weicht die 73.000 Zuschauer des Adele-Konzerts in München durch und sorgt für eine kleine Verzögerung. Doch zumindest das ebenfalls angekündigte Gewitter bleibt aus, sodass das erste von zehn Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt am Ende ohne Zwischenfälle über die Bühne geht.

Es ist eine außergewöhnliche Konzertreihe: Für die 36-Jährige ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on me") wurde ein eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pop-up-Stadion aufgebaut. Die in Schwarz-weiß-Tönen gehaltene Arena in Form eines Amphitheaters wird von einer 220 Meter langen und 17 Meter hohen Leinwand dominiert, lange Laufstegen bringen Adele näher zu ihren Fans.

Neben der "Adele Arena" und der Show begeisterte viele Fans die "Adele World" - einer Art Mini-Volksfest, in dem sich die Gäste vor und nach dem Konzert die Zeit vertreiben konnten. Vieles erinnerte an das Oktoberfest: Riesenrad und Kettenkarussell, Blasmusik und selbst Freibier aus einem Fass, das von einer festlich geschmückten Brauerei-Kutsche gebracht wurde. Doch auch britische Bezüge gab es reichlich, wie beispielsweise eine rote Telefonzelle und einen Pub.

Die aufwendige Anlage soll nach dem letzten Konzert Ende August umgehend abgebaut werden - unwiederbringlich. "Never before und never again - es gibt diese Show nur hier, nur in München und nur in dieser Form", hatte Veranstalter Marek Lieberberg versichert.