USA widerrufen Strafvereinbarung mit 9/11-Drahtzieher

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat eine Strafvereinbarung mit dem mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vom 11. September widerrufen. Angesichts der "Bedeutung der Entscheidung" soll die Verantwortung des Falls bei ihm liegen, erklärte Austin am Freitag (Ortszeit) in einem Memorandum. Die mit dem mutmaßlichen Drahtzieher Khalid Sheikh Mohammed sowie zwei Mitbeschuldigten ausgehandelten Vereinbarungen waren bei Angehörigen der Opfer auf Kritik gestoßen.

Khalid Sheikh Mohammed sitzt vielen Jahren im berüchtigten US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba und würde US-Medienberichten zufolge durch die Vereinbarung der Todesstrafe entgehen. Am 11. September 2001 waren bei dem bisher schlimmsten terroristischen Anschlag in den Vereinigten Staaten rund 3.000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen hatten drei gekaperte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon nahe Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab. Khalid Sheikh Mohammed gilt als Chefplaner der Anschläge und soll auch die Kommunikation und die Finanzierung des Vorhabens geregelt haben.