Cup-Überraschungen: Regionalligisten St. Johann und Völs blieben auf Strecke

Innsbruck - Der Cup hat seine eigenen Gesetze und das bewahrheitete sich einmal mehr in der 1. Runde des Kerschdorfer Tirol Fußball-Cups: Mit St. Johann und Völs strichen am Samstag zwei Regionalliga-Tirol-Vereine frühzeitig die Segel. Während die Leukentaler gegen Gebietsligist Hippach mit 4:5 im Elfmeterschießen den Kürzeren zogen, musste sich Völs bei Schönwies/Mils (Landesliga West) 2:3 geschlagen geben. Ein Doppelschlag von Tobias Tilg nach der Pause drehte die Partie zugunsten der Oberländer.

Bereits am Freitagabend mussten mit Umhausen (4:5 im Elfmeterschießen in Lechtal) und Kirchbichl (2:3 in Kirchberg) zwei Tirol-Ligisten die Segel streichen. Breitenbach (4:3 im Elfmeterschießen in Reith) kam indes noch einmal mit einem blauen Auge davon.