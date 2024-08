Plötzlich war ein Schuss zu hören: Zwei Männer in Imst führten Pistolen im Auto mit

Schreckmoment in der Nacht auf Samstag in Imst: Zwei junge Männer gaben aus ihrem Auto einen Schuss ab, die Fahndung nach den Tätern verlief positiv.

Imst – Erschrocken dürften die Passanten in der Nacht auf Samstag in Imst gewesen sein, als sie eine Schussabgabe aus einem Pkw vernahmen. Der Schuss fiel um ca. 1.15 Uhr, es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, an der mehrere Polizeistreifen beteiligt waren.