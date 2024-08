22 Verletzte nach Explosion am Nürburgring: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Am Samstag kam es bei dem Sechsstundenrennen dann durch einen Rennabbruch zu erneuter Aufregung. Bereits in der zweiten Runde flogen Rennwagen wegen der durch Regen überfluteten Fahrbahn von der Strecke oder landeten in einem Fahrzeugknäuel. Weil die stark beschädigten Fahrzeuge die Strecke blockierten, brach die Rennleitung vorübergehend das Rennen ab. Wegen des Unfalls am Freitag hatte einige Teams auf einen Start verzichtet. (APA, dpa)