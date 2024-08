Druckflasche explodierte auf Nürburgring: 22 Verletzte, vier davon schwer

Bei dem Rennen soll Ex-Formel-1- und DTM-Pilot Timo Glock (D) sein Debüt in einem Porsche geben. Auf den 42-Jährigen wartet in der Königsklasse SP9 eine große Herausforderung. Markenkollege von Glock ist unter anderem der amtierende DTM-Champion Thomas Preining aus Österreich. Zudem sollen David Schumacher (D), der Sohn des früheren Formel-1- und DTM-Fahrers Ralf Schumacher, in einem Mercedes-AMG GT3 sowie 24h-Sieger Frank Stippler in einem Audi an den Start gehen.