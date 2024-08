Skandale und Skandälchen: Eine Woche voll heißer Luft

Transgender-Debatte, Doping-Vorwürfe, Ausschluss-Petition und ein missglückter Marketing-Gag: Die erste Woche in Paris hatte es in sich.

Paris – Es gibt wenig an diesen Olympischen Sommerspielen in Paris auszusetzen, die bisherigen Aufreger im Zeitraffer:

Ein Pariser Stripclub wollte Olympia-Teilnehmer und Journalisten mit kostenlosen Eintritten anlocken. Wer eine entsprechende Akkreditierung vorweisen könne, der komme gratis in den Club und spare so 25 Euro.

Was die Öffentlichkeit am meisten bewegt: die Olympia-Teilnahme der beiden Boxerinnen Lin Yu-Ting aus Taiwan und Imane Khelif aus Algerien. Beide waren bei der Box-Weltmeisterschaft 2023 ausgeschlossen worden, weil ihre DNA-Tests ergeben hätten, dass sie keine Frauen seien. Die Algerierin Imane Khelif soll zu viel Testosteron haben, um als Frau zu gelten. Boxen darf sie trotzdem. Bei Olympia in Paris dürfen sie auf Basis ihres Reisepasses, der sie als Frauen ausweist, teilnehmen.

Der erste Auftritt von Khelif in der Klasse bis 66 Kilogramm endete nach 46 Sekunden mit einem Skandal: Ihre Gegnerin Angela Carini aus Italien beendete den Kampf nach dem ersten Treffer ihrer Gegnerin. Nach der Bekanntgabe des Urteils verweigerte sie den Handschlag mit Khelif und sank im Ring weinend auf die Knie. Ihr Trainer meinte in einer ersten Reaktion: „Das ist gefährlich, was hier passiert. Ich will nicht für das IOC urteilen und ich weiß, dass das Thema schwierig ist, aber dieser Kampf war unfair.“ Selbst ein österreichischen Politiker kommentierte das, ÖOC-Präsident Karl Stoss indes warnte: „Boxen steht auf der Watchlist, 2028 ist der Sport nicht im Programm. So etwas muss man im Vorfeld klären, nicht bei Olympia.“