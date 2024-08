Tauchunfall am Achensee: Apnoe-Taucher kam bewusstlos an die Oberfläche

Achenkirch – Bei einem Apnoe-Event am Achensee kam es am Samstag gegen Mittag zu einem Tauchunfall. „Einer der Teilnehmer ist bewusstlos an die Oberfläche gekommen“, sagte der Pressesprecher der Tiroler Wasserrettung, Konrad Kirchebner, gegenüber der TT. Vermutlich habe die Person einen sogenannten Blackout gehabt.