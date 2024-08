Traten mit Hufen auf ihn ein: Mann in Hochfilzen von Kühen attackiert und verletzt

Hochfilzen – Am Samstag war ein 57-Jähriger Österreicher gegen 11 Uhr mit seinem Hund auf einer umzäunten Kuhweide im Bereich der Schüttachalm in Hochfilzen unterwegs, als die auf der Weide befindliche Kuhherde auf den Mann zu rannte und ihn zu Fall brachte. Nachdem er gestürzt war und verletzt am Boden lag, traten sie mit den Hufen auf ihn ein.