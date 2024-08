Israel tötete einen Hamas-Kommandanten im Westjordanland

Tulkarem – Bei israelischen Luftangriffen in Tulkarem im israelisch besetzten Westjordanland sind nach Angaben beider Seiten neun Palästinenser getötet worden. Unter den Opfern eines ersten Drohnenangriffs habe sich ein örtlicher Kommandant der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der islamistischen Hamas, befunden.

Tulkarem liegt an der Grenze des nördlichen Westjordanlands zu Israel liegt und gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser. Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland 578 Palästinenser getötet. Auch Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser nahm in dem Zeitraum zu.