Aerosmith sagt Abschiedstour ab: Steven Tyler ohne Stimme

Von da an musste der Sänger seine Stimme schonen. Die Shows wurden verschoben. Seither arbeitete der 76-Jährige daran, sie wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung gewesen ist. Doch nun sei klar, dass eine vollständige Genesung nicht möglich sei: „Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern – uns von der Tourneebühne zurückzuziehen“, teilte die Band in der Nacht auf Samstag auf ihrer Webseite und ihren Social-Media-Kanälen mit. „Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten. Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes.“

Mit Songs wie „I Don‘t Wanna Miss A Thing“, „Crazy“, „Amazing“ oder „Livin‘ On The Edge“ hatte die Rockband in den 80er- und 90er-Jahren weltweit Erfolg. „Ein letztes Dankeschön an euch – die besten Fans auf dem Planeten Erde. Spielt unsere Musik laut, jetzt und für immer“, schrieben die Band. Damit endet ein Stück Musikgeschichte. Doch nicht ganz: Aerosmith löse sich nicht auf, zitierte die New York Times eine Managerin der Band. Sie verabschiede sich bloß von der Tourbühne. (smo, dpa)