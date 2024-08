67-Jähriger nach Mountainbike-Unfall in Fließ in Klinik verstorben

Fließ – Ein 67-jähriger Deutscher ist nach einem Fahrradsturz in der Innsbrucker Klinik verstorben. Der Mann erlag bereits am Mittwoch seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag bekannt gab.

Der Mann war am 9. Juli mit einer vierköpfigen Gruppe mit dem Mountainbike von Landeck kommend zur „Gogglesalm“ in Fließ unterwegs. Dabei fuhr die Gruppe unter anderem im sogenannten „Schlosswald“ in Landeck auf dem Wanderweg „Via Claudia“.