20 Meter abgestürzt: 85-Jähriger bei Wanderunfall in Kartitsch schwer verletzt

Kartitsch – Ein 85-jähriger Deutscher stürzte beim Wandern in Kartitsch am Samstag ab. Der Mann war alleine auf dem Karnischen Höhenweg in Richtung Obstansersee Hütte unterwegs. Gegen 16 Uhr bemerkte eine italienische Gruppe den verletzten Wanderer 300 Meter von der Hütte entfernt. Der Mann war etwa 20 Meter von einem Steig abgestürzt.