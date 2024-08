Nach Tötung von Bärenmutter: Demos von Tierschützern in Italien

Am Dienstag wurde Problembärin KJ1 im Trentino erschossen. Tierschutzverbände übten heftige Kritik und gingen auf die Straße. Drei von vier Einwohnern des Trentino beurteilen die Präsenz von Bären in ihrem Gebiet als negativ.

Trient – In mehreren italienischen Städten ist es am Samstagnachmittag zu Protestkundgebungen gegen die Tötung der Bärenmutter KJ1 gekommen, die am vergangenen Dienstag im norditalienischen Trentino abgeschossen wurde. Dies teilte die Italienische Partei für Tierrechte mit, die zusammen mit anderen Tierschutzverbänden die Protestkundgebungen organisierte hat. Die Verbände kritisierten die wiederholten Angriffe auf Wildtiere in ganz Italien.