Vor Beginn des Intensivwahlkampfs für die Nationalratswahl am 29. September wünschen sich die schwarz-roten Koalitionäre in Tirol eben dieses Regierungsmodell künftig im Bund. Warum? Weil es komfortabel zum Regieren ist? Weil in der Tiroler ÖVP und in der SPÖ vielleicht noch viel von der über Jahrzehnte die Innenpolitik prägenden „großen Koalition“ steckt?