„Platz ist in der Regierung“: Grüne wollen auch einer künftigen Koalition angehören

Wien – „Der Platz für Grüne ist in der Regierung“, sagt Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer. Sie wünscht sich für ihre Partei auch nach der Nationalratswahl am 29. September einen Platz in einer Koalition. Die Bilanz der Koalition mit der ÖVP sieht sie naturgemäß positiv: „Wir haben oft mit harten Bandagen gekämpft, auch um zu erreichen, was wir versprochen haben“, meint sie im Gespräch mit der APA. Für das von den Grünen geforderte Klimaschutzgesetz stünden die Chancen aber schlecht. Es sei nicht Teil der jüngsten Vereinbarung mit der ÖVP.