Golden Slam perfekt! Djokovic besteigt nach Tennis-Krimi gegen Alcaraz den Olymp

Paris – Novak Djokovic hat sich am Sonntag in Paris erstmals zum Tennis-Olympiasieger gekürt. Der 37-jährige Serbe besiegte den Spanier Carlos Alcaraz in einem hochklassigen Endspiel auf dem Court Philippe-Chatrier mit 7:6(3),7:6(2). Der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten gewann mit der Goldmedaille das letzte fehlende Puzzlestück seiner einzigartigen Karriere.

Der „Djoker“ hat nun alles gewonnen, was es im Tennissport zu gewinnen gibt. 24 Grand-Slam-Siege, 40 Master-Titel, sieben Triumphe bei den ATP-Finals sowie der Gewinn des Davis Cups standen vor den Spielen in Paris auf der Visitenkarte des Serben. Der 21-jährige Alcaraz, bisher jüngster Spieler in einem Olympia-Finale, verpasste nach Rafael Nadal 2008 das zweite Einzel-Gold für Spanien. Bronze sicherte sich am Samstag der Italiener Lorenzo Musetti.