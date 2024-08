Autolenkerin übersah Motorrad: Mann und 14-jährige Tochter in Mutters verletzt

Mutters – Bei einem Verkehrsunfall in Mutters wurden am Sonntag ein Motorradfahrer und seine am Sozius mitfahrende Tochter verletzt. Eine 67-jährige Autolenkerin bog gegen 17 Uhr vom Birchfeld in die Dorfstraße ein und übersah dabei offenbar das aus Richtung Götzens kommende Motorrad. Es kam zur Kollision. Der Motorradlenker (41) und seine 14-jährige Tochter wurden verletzt – wie schwer, ist nicht bekannt. Die beiden wurden in die Klinik eingeliefert. Die 67-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)