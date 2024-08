14-Jährige prallte mit Rad in Oetz frontal gegen E-Bike, 68-Jährige wurde bewusstlos

Oetz, Brandenberg – Auf dem Ötztal-Radweg kam es am Sonntag um die Mittagszeit zu einem schweren Zusammenstoß mit zwei Verletzten. Laut Polizei wollte eine 14-Jährige bei einer Familien-Radtour in Richtung Area 47 in einer Linkskurve ihren Bruder überholen. Dabei übersah die Jugendliche eine entgegenkommende E-Bike-Gruppe und prallte frontal mit der vorausfahrenden 68-Jährigen zusammen.

Bei einem Bremsmanöver wurde wenig später ein E-Bike-Fahrer in Brandenberg verletzt. Der 67-Jährige bremste bei der Fahrt in Richtung Kaiserhaus in einer Linkskurve ab und stürzte. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu, stieg aber wieder aufs Rad und fuhr mit seiner Begleitung und einem weiteren Radfahrer zum Kaiserhaus, von wo aus die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Der Notarzthubschrauber „Heli 3“ flog den Verletzten anschließend ins Krankenhaus Kufstein. (TT.com)